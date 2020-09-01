Bursa'da ilçe nüfus müdürlükleri sınava girecek adaylar için açık olacak - Son Dakika

Bursa'da ilçe nüfus müdürlükleri, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar için hafta sonunda açık tutulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerinin tamamı İOKBS'ye katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 5 Eylül Cumartesi günü 08.00-12.00 saatlerinde hizmet verecek.

Osmangazi ve Nilüfer ilçe nüfus müdürlükleri ise 2020-KPSS Lisans oturumlarına katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemlerini yaptırabilmeleri amacıyla 6 Eylül Pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde açık olacak.