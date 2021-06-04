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Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar - Son Dakika

Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar

04.06.2021 17:06

Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar Atıklar ahtapot gibi denizi sarmış Dalgıçlar denizi, çevreciler sahili temizledi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Haftası münasebetiyle Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Mudanya'da düzenlediği...

Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar

Atıklar ahtapot gibi denizi sarmış

Dalgıçlar denizi, çevreciler sahili temizledi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Haftası münasebetiyle Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Mudanya'da düzenlediği organizasyonda dalgıçlar denizi, çevreciler ise sahili temizledi. Gemlik sahilinde de atık maddelerden ahtapot heykeli yapıldı.

Dünya Çevre Haftası, Bursa'da birbirinden farklı faaliyetlerle kutlanıyor. Çevre ve alt yapı konusunda örnek yatırımları Bursa'ya kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir dizi faaliyete imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Haftası dolayısıyla düzenlediği ilk faaliyet Mudanya sahilinde gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Çevre Mühendisliği Öğrenci Topluluğu öğrencileri ve vatandaşlar sahildeki atıkları toplayıp, çöp torbalarına doldururken, Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu'nun balıkadamları da deniz yüzeyindeki atıkları gün yüzüne çıkardı. Denizden çıkarılan şişeler, maske, eldiven gibi atıklar, çevre konusunda farkındalık oluşturulması için sahilde sergilendi.

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Arzu Teksoy, Deniz Çöpleri İl Eylem Planı kapsamında dalış etkinliğinin yapıldığını belirterek, "Son zamanda deniz yüzeyince gördüğümüz müsilajın etkisini su altında da görmüş olduk. Öğrencilerimiz müsilaj sebebiyle su altında görüş mesafenin çok kısıtlı olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışmada su altından şişe, cam parçaları, eldiven ve maske gibi atıkları topladık" dedi.

Mudanya'daki çevre seferberliğine katılan Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, çevreye karşı sorumluluğunun şuurunda olan herkese teşekkür etti. Bursa'nın her konuda olduğu gibi çevre temizliği konusunda da örnek olması gerektiğini belirten Kılıç, "Çevreye karşı bilinçli ve sorumlu davranmalıyız. Vatandaşlarımızdan aldığımız destekle bu tür etkinliklerin yayılmasını arzu ediyoruz. Çevreyi ve doğayız korumaz hepimizin görevidir. Bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Uludağ Üniversitesi'ne, katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Atıklardan ahtapot

Dünya Çevre Haftası'nın ikinci etkinliği de Gemlik'te gerçekleştirildi. USAT tarafından gerçekleştirilen dalış sonucunda deniz dibinden çıkarılan atıklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından tasarlanan ahtapot heykeliyle sergilendi. Teneke kutular, plastik ve cam şişeler, ağlar, bilgisayar ekranı, cep telefonları ve araba lastikleri gibi atıklarla doldurulan ahtapot heykeli, çevrenin insan eliyle nasıl kirletildiği bir kez daha gözler önüne serdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanı Muhammet Ali Akaç, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her sene olduğu gibi de Çevre Haftası'nı bu sene de farklı faaliyetlerle değerlendirdiğini söyledi. Toplum nezdinde çevre duyarlılığını arttırmak maksadıyla hazırlanan ahtapot heykelinin de dalgıçlar tarafından denizden toplanan malzemelerle doldurularak sergilendiğini anlatan Akaç, bütün halkı çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar
Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar
Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar
Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar
Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar
Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar
Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar
Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar
Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da ilginç çevre eylemi...Denizden çıkardıklarıyla ahtapot yaptılar - Son Dakika


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