Son Dakika Haberleri: Bursa'da İlginç Kaza

Bursa'da İlginç Kaza

41 dakika önce

Bursa'da bir otomobil sürücüsü ana yolda geri geri ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki bir araca çarpması ve daha sonra yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bursa'da bir otomobil sürücüsü ana yolda geri geri ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki bir araca çarpması ve daha sonra yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç sürücüsü ana yolda gece saatlerinde geri geri ilerlediği anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada kayan araç park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücü, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu sırada arkası dönük ilerleyen bir yayanın da kaza sonrası korkması güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki araçta maddi hasar oluştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:54 Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa
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