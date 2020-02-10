Bursa'da ilginç olay...Evden kaçan kızını eve götürmek isterken karakolluk oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ilginç olay...Evden kaçan kızını eve götürmek isterken karakolluk oldu - Son Dakika

Bursa'da ilginç olay...Evden kaçan kızını eve götürmek isterken karakolluk oldu

6 saat önce

Bursa'da evden kaçan engelli kızını eve götürmeye çalışan baba ve ağabeyi, "kız kaçırıyorlar" diye polise şikayet ettiler.

Bursa'da ilginç olay...Evden kaçan kızını eve götürmek isterken karakolluk oldu, System.String[]

Bursa'da evden kaçan engelli kızını eve götürmeye çalışan baba ve ağabeyi, "kız kaçırıyorlar" diye polise şikayet ettiler.


Evden kaçtığı öğrenilen yüzde 50 engelli Tuğçe P. geçtiğimiz günlerde tekrar evden kaçtı. Ailenin günler öncesinden kayıp başvurusu yaptığı 20 yaşındaki kız, aile tarafından her yerde aranıyordu. Kızını Karaman Metro İstasyonu'nda gören baba Bayram P, vasiliği kendisinde olan kızını oğluyla birlikte eve götürmek istedi. Kızın eve gelmemek için direnmesi üzerine olayı gören vatandaşlar polisi arayarak "zorla kız kaçırılıyor" şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede yol kontrolü yapan trafik ekipleri olaya müdahale etti. Tutanak tutulduktan sonra engelli kız, çağrılan karakol ekibiyle karakola götürüldü. Kızı eve gitmek istemezken baba vasiliği kendisinde olan kızını eve götürmek istedi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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