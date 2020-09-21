DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Bursa'da ilk ders zili çaldı

BURSA'da, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, sabah erken saatlerde velileri tarafından okullarına getirildi. Okul önünde öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler ateşleri ölçülerek içeri alınırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullar, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimlerini gerçekleştirmek üzere kapılarını açtı. Bursa'da da 904 okulda 13 bin 328 öğretmen ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde öğrenciler velileri tarafından okula getirilirken, okul içerisine öğrencilerden başka kimse alınmadı. Okula giriş sırasında öğrenciler sosyal mesafeye uyarak içeri alınırken, ateşlerinin de ölçüldüğü görüldü.

'AİLELERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN'Okul öncesi eğitim ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında haftada 1 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirileceğini belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, uzun bir aranın ardından öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Ailelere seslenen Dülger, "Ailelerimizin bu konuda içi rahat olsun. 'Sağlık olmadan eğitim olmaz' parolasıyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin okullarında güven içerisinde olmaları bizim en önemli önceliğimizdir. 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecini de bu yönde geçirdik. Okullarımızda temizlik ve hijyen konusunda gerekli tüm hazırlıkları yaptık. 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz uyum eğitimi dönemi, öğrencilerimizin okul kaygılarını gidermesine yardımcı olacak. Okul ve öğrenme ortamına uyum sağlamalarına katkı sağlayacağına inandığımız bu süreçte öğrencilerimiz aynı zamanda arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıma fırsatı bulacak. Çocuklarımız maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına da öğretmenlerinin gözetiminde uyum sağlayacaklarö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Çocukların bahçede görüntüleri-Okul içerisine girerken koronavirüs önlemleri-Ateşlerinin ölçülmesi-Sınıflardan görüntüler-Öğretmen ve protokol detayları

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Sivas'ta okullar yüz yüze eğitime başladı

SİVAS'ta ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, bugün ders başı heyecanı yaşadı.

Koronavirüs nedeniyle 1 ay geç açılan okullarda anaokulu ve ilkokulu 1'inci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı. Aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı. Elleri okul girişine yerleştirilen ünitede dezenfekte edilen çocuklar, sosyal mesafeye de dikkat edilerek sınıflara alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu. İlk ders zilini çalan Ayhan ve Bilgin, sohbet ettikleri öğrencilere başarı dileyerek kitap hediye etti. Vali Salih Ayhan, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Okullarda Kovid-19 tedbirleri eksiksiz olarak alındı. Okulları açmanın ve evlatlarımızın yüzündeki o güzel tebessümü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tebessümlerin devamı ve çoğalması için hep birlikte gayret göstereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Okullardan ve minik öğrencilerden görüntü-Vali ve protokol ziyareti-Öğrencilere kitap hediyesi-Valinin açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Tahta atlı kurtuluş görüntüleri sosyal medyada ilgi görüyor

Erzurum'un İspir ilçesinin işgalden kurtuluşunun 25 Şubat 2020'de yapılan tahta atlı gösteri kutlamaları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İspir'de 25 Şubat 2020'de ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla panayır alanında yapılan etkinlik görüntüleri sosyal medyada hala tıklanma rekoru kırıyor. Düşman işgaline karşı yerel direniş güçlerini temsil eden tahta atlar üzerinde yapılan gösteri ilgi gördü. Yıllardır geleneksel olarak yapılan tahta atlı gösteri anları, sosyal medya izleyicilerinden büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Sosyal medyada paylaşılan görüntüler-İspir Belediyesinin hazırladığı kutlama videosu

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Diyarbakır'da yüz yüze eğitim kontrollü başladı

DİYARBAKIR'da, 2020-2021 yılının ilk yüz yüze eğitimi koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde başladı. Dersi biten öğrenciler, tedbirler nedeniyle okul dışında bekleyen ailelerine sırayla teslim edildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullar, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimlerini gerçekleştirmek üzere kapılarını açtı. Diyarbakır'da da çocuklar bu sabah ilk derslerine katılmak üzere aileleriyle birlikte okula geldi. Öğrenciler, okul girişinde görevlilerce ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı. Önlemler kapsamında öğrenciler dışında kimsenin sınıflara girmesine izin verilmedi.

'KİMSENİN SINIFLARA ALINMAMASI GÜZEL BİR UYGULAMA'Sabah saatlerinde çocuklarını Yenişehir İlkokulu'na getiren veliler, ders bitimine kadar okul dışında bekledi. Okulun ilk günü olmasından dolayı tedirgin olduklarını anlatan velilerden Ömer Doğan, "İnşallah pandemi sürecinde okullarda tedbirler alınmıştır. Biz de duruma bakıp ona göre tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Velilerden Mehmet Ali Erkek ise "Okulun ilk gününde çocuklarımız getirdik. Sınıf mevcutları az. Bizim için önemli olan pandemi döneminde okullarda tedbirlerin alınmasıdır. Okullara öğrenciler dışında kimsenin alınmaması da güzel bir uygulama. Hiç bir veli içeri giremiyor" diye konuştu.

DERSİ BİTEN ÖĞRENCİ SIRAYLA AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yenişehir İlkokulu'nda yüz yüze eğitimin verildiği ilk günün ders bitiminde öğrenciler, sosyal mesafe kapsamında bahçeye getirilerek, dışarıda bekleyen ailelerine sırayla teslim edildi.