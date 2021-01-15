Bursa'da ilk gün 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Bursa'da ilk gün 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19 aşısı oldu

Bursa\'da ilk gün 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19 aşısı oldu
Son Güncelleme: 15.01.2021 10:47

Bursa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binin üzerinde sağlık çalışanına aşı yapıldı.

Bursa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binin üzerinde sağlık çalışanına aşı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çin'den gelen koronavirüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Bursa'daki sağlık çalışanları da aşı uygulamasının ilk gününe yoğun ilgi gösterdi. İl genelindeki tüm kamu ve özel sağlık tesislerinde yürütülen aşılama çalışmalarına, ilk günde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı katıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü marttan itibaren geçen süreçte, sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görevlerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yavuzyılmaz, "Tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama programına katılacağına ve bu konuda örnek olacağına inanıyorum. Tabii pandemi, sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Dolayısıyla sırası gelen vatandaşlarımızın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak, ilgili sağlık kurumunda aşısını olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ilk gün 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika
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