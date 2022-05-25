Bursa'da ilkokul öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'a hediye etti - Son Dakika
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Bursa'da ilkokul öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'a hediye etti

25.05.2022 12:25
Bursa'da ilkokul öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'a hediye etti

Bursa'da, ilkokul öğrencileri maskelerden yaptığı çiçeklerden oluşan çelengi sağlık çalışanları adına Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a takdim etti.

Bursa'da, ilkokul öğrencileri maskelerden yaptığı çiçeklerden oluşan çelengi sağlık çalışanları adına Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a takdim etti.

Osmangazi ilçesindeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu öğrencileri, "Maskelerimiz Çiçek Açtı" e-Twinning projesi kapsamında maskelerden çiçek yaptı.

Projede görev alan öğrenci ve öğretmenler, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenler, çiçeklerden oluşan çelengi pandemide fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına adına Yavuzyılmaz'a hediye etti.

Yavuzyılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çok zor şartlar altında çalıştığını belirtti.

Zor bir sürecin artık geride kaldığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Bu tarz etkinliklerle farkındalığı artırıp bundan sonra neler yapılmalı ya da nelere dikkat edilmeli, nasıl dersler çıkarmalıyız? Bunlara bakmalıyız artık. Proje kapsamında nostalji havasında maskeleri çiçek haline dönüştürmüş. Ayrıca kız çocuklarının taçları, erkek çocuklarının papyonları da maskelerden yapılmış. Çok güzel olmuş. Maskeler hakikaten bir dönem hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıydı. Her cebimizde bir maske çıkıyordu. Çocuklarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. Bizleri hatırlamaları çok ince bir davranış. Bu manada hem öğretmenlerine hem de kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik yapmışlar. Büyüklerine, sağlıkçı teyzelerine, amcalarına böyle bir nezaket göstermişler." diye konuştu.

Okul Müdürü Ahmet Davarcı da pandemide olağanüstü şartlar altında çalışan sağlık çalışanları adına Yavuzyılmaz'a teşekkür etti.

Projede görev alan sınıf öğretmeni Semra Karakuş ise Yavuzyılmaz ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sağlık çalışanları, doktorlar ve hemşirelere verdikleri emekten dolayı minnettarız." dedi.

Öğrenci ve öğretmenler, daha sonra Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğine ziyarette bulundu.

Ziyaretlere okul müdür yardımcısı Arzu Gürbüz de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da ilkokul öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'a hediye etti - Son Dakika
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