Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret - Son Dakika
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Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret

19.05.2022 09:49

Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret Şehit yeğeni şehitlikleri ziyaret edip şiirler okudu Bursa'da bulunan Orhan Kara ilkokulu öğrencileri şehitlikleri ziyaret ederek dualar okuyup şiirler söyledi.

Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret

Şehit yeğeni şehitlikleri ziyaret edip şiirler okudu

BURSA - Bursa'da bulunan Orhan Kara ilkokulu öğrencileri şehitlikleri ziyaret ederek dualar okuyup şiirler söyledi. Şehitliklere yapılan ziyaretlerde şehit yeğeni de dayısının kabrini ziyaret ederek şiir okudu.

Osmangazi ilçesinde bulunan Orhan Kara ilkokulu 1-E sınıfı öğretmeni Kazım Ata eşliğinde öğrenciler şehitliklere giderek dualar okuyup şiirler söyledi. İlkokul öğrencileri şehit mezarlarına çiçekler koyduktan sonra Vatan Marşı ve İstiklal Marşı söyledi. 4 yıl önce Afrin'de şehit olan Piyade uzman çavuş Taner Çobanoğlu'nun yeğeni ise dayısının mezarına çiçek bıraktıktan sonra ona şiirler söyledi.

Sınıf öğretmeni Kazım Ata, "Buradaki asıl amaç, çocuklarımıza Vatan ve Şehitlik kavramlarını öğretmeye çalışmak" dedi.

Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret
Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret
Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret
Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret
Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret
Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret - Son Dakika


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