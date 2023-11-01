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Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı - Son Dakika

Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı

Son Güncelleme: 01.11.2023 11:14

Bursa'da bir ilkokul öğrencisi, arkadaşıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğradı. Hastaneden taburcu olan küçük çocuk "Adam yanımıza yaklaştı. Cebinden biber gazı çıkardı. Bana 'Trabzonsporlu musun?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Sonra bana 'Trabzonspor eziktir' dedi ve cebinden çıkararak biber gazını sıktı." sözleriyle olay anını anlattı.

Bursa'da arkadaşıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat, yaşadığı olayın etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Olay anını anlatan Yusuf Emir "Adam yanımıza yaklaştı. Cebinden biber gazı çıkardı. Bana 'Trabzonsporlu musun?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Sonra bana 'Trabzonspor eziktir' dedi ve cebinden çıkararak biber gazını sıktı." dedi.

1 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 29 Ekim'de evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla oturan Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, yanına yaklaşan bir bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğradı. Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan Yusuf Emir, hastanedeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı

ÇOCUĞUN GÖZÜNE BİBER GAZI SIKTI

Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın ardından polis, failin yakalanması için çalışma başlattı. Trabzonspor Kulübü de Yusuf Emir'e yapılan saldırıyı sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla kınadı. Üzerindeki Trabzonspor formasının yaşananlar yüzünden zarar görmesine üzülen Yusuf Emir, arkadaşıyla sokakta dondurma yedikleri sırada yanlarına bisikletli birinin geldiğini söyledi.

Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı

"BANA 'TRABZONSPORLU MUSUN?' DEDİ"

Bisikletin orta demirinin kırmızı, diğer taraflarının siyah olduğunu belirten Yusuf Emir, "Alnı geniş, saçları uzun biriydi. Adam yanımıza yaklaştı. Cebinden biber gazı çıkardı. Bana 'Trabzonsporlu musun?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Sonra bana 'Trabzonspor eziktir' dedi ve cebinden çıkararak biber gazını sıktı. Sonra bisikletiyle gitti. Gözlerime sıktı ve kaçtı." diye konuştu. Yusuf Emir, Messi hayranı olduğunu, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve gelecekte futbolcu olmayı istediğini dile getirdi.

Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı

"ONA TEMAS EDEN HERKES GAZDAN ETKİLENDİ"

Anne Sonay Baş da o gün oğluyla Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamalarına katıldıktan sonra Trabzonspor Futbol Okuluna gittiklerini anlattı. Oğlunu futbol okuluna kısa süre önce yazdırdığını, ikinci kez antrenmana götürdüğünü aktaran Baş, antrenman bitiminde evlerinin sokağına geldiklerinde oğlunun arkadaşıyla oynamaya başladığını ifade etti. Bir süre sonra sokakta çığlık seslerini duyduğunu söyleyen Baş, "Çocuğumu bidonlardaki suyla yıkadıklarını gördüm. İlk önce Yusuf'a araba çarptı zannettim. Sonra hemen aşağıya indim. Sonra oğlum bana sarıldı. 'Anne ölüyorum, kurtar beni' falan dedi. Gözünü hiç açamıyordu." ifadesini kullandı. Baş, o gün Yusuf Emir'e temas eden herkesin biber gazından etkilendiğini belirtti.

Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı

"BU OLAYI ATLATMASINI UMUYORUZ"

Olayı alt komşusunun gördüğünü aktaran Baş, şöyle devam etti: "Ambulans ekibi geldiğinde de zaten sudan başka hiçbir şey yapılamayacağını söyledi. 29 Ekim kutlamaları olduğu için yoğun trafik vardı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine gittik. Oğlum çok korkmuştu. Orada oğlumu oksijen tüpüne bağladılar ve nabzını düşürmeye çalıştılar. Hastane polisi de tutanak tuttu. Sonra bizi tedavi altına aldılar. Ertesi gün sabaha karşı da taburcu ettiler. Daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi olduk. Dün Yusuf tekrar muayene oldu. Tansiyonu ve nabzı normal ama yaşadığı korku ve travma Yusuf'ta kalıcı hasar bırakmasın diye pedoloğa götüreceğiz. Bu olayı atlatmasını umuyoruz. O adam dünyanın en nahif insanına zarar verdiğinin farkında değil. Benim çocuğum kimseye böyle argo kelime bile kullanmaz, hiç bilmez böyle şeyleri. Bizim evimizde hiç yüksek ses yoktur. Yaşadığı korkuyu tahmin edebiliyorum. Ben Yusuf'a bir tık yüksek ses kullandığımda oturup ağlayabilecek potansiyele sahip. Biz kimseye zarar vermedik. İşimizde, gücümüzde burada kendi dünyamızı kurduğum, oğlumla yaşadığım bir evdeyim ben."

Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı

"O ADAMIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASI LAZIM"

Sonay Baş, olayın failini çevrelerinde kimsenin tanımadığını kaydetti. Kimsenin böyle bir olaya ifade eden Baş, "Olayın güvenlik kamerasını izleyen herkes sinirlendi, üzüldü. O adamın bir an önce yakalanması lazım. Yani benim çocuğumdan ziyade dışarıda kimse güvende değil. Normalde bu saatlerde aşağıda çocuklar olur. Kimse yok, 3 gündür kapıda çocuk yok. Şu ana kadar şüpheli bulunmadı ama polis ekipleri yakalamak için çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzüne biber gazı sıkılan küçük çocuk konuştu: Trabzonspor eziktir deyip biber gazını sıktı - Son Dakika
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