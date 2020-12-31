Bursa'da imalathaneye dönüştürülen çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da imalathaneye dönüştürülen çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi

31.12.2020 10:33
Bursa'da imalathaneye dönüştürülen çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 10 ton sahte içki ele geçirilen çiftliğin sahibi gözaltına alındı.

Bursa'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 10 ton sahte içki ele geçirilen çiftliğin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Kestel ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Bu adrese baskın yapan ekipler, çiftlikteki barakaların alkol damıtma düzenekleri ve diğer malzemelerle imalathaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

Barakalarda yapılan aramalarda, şişelenen, fıçılara konulan ve tankların içinde bulunan toplam 10 ton şarap, viski ve rakı ele geçirildi. Tanklardaki içkiler, vidanjörle boşaltıldı.

Gözaltına alınan çiftlik sahibi S.Ç'nin (50) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da imalathaneye dönüştürülen çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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