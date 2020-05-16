Bursa'da imam hatip okullarından Türk Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika

Bursa'da imam hatip okulları düzenledikleri kampanyalarla Kızılay'a 1000 üniteye yakın kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve oruç nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi ve Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER iş birliğinde yurt genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına önemli bir destek de Bursa'nın imam hatip okullarından geldi.

"İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa'da imam hatip liselerinin başlattığı kan bağışı kampanyasının gönüllü bağışçıların sağladığı büyük destekle bir kan bağışı seferberliğine dönüştüğünü ve bu kampanyalarda bugüne kadar 1000 üniteye yakın kan toplandığını ifade etti.