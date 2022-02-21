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Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

21.02.2022 15:38

Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildiBURSA Bursa'da geceyi geçirmek için girdiği camide kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçakladıktan sonra gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

BURSA Bursa'da geceyi geçirmek için girdiği camide kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçakladıktan sonra gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canlılar Camii Kuran Kursu'na geceyi geçirmek için girdiğini iddia eden şüpheliyi gören imam Halil Okumuş(56), Şüpheli S.K.(42)'yı camiden çıkarmaya çalıştı. Ardından yaşanan arbedenin ardından S.K., yanında getirdiği bıçakla imamı üç yerinden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden hızlıca kaçarken imam bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yardıma gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Halil Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedaviye alındı. İmam Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, zanlı S.K., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çiftehavuzlar mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro ekipleri gözaltına alınan S.K.'nın ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kuran-ı Kerim, Osmangazi, Cinayet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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