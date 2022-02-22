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Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

22.02.2022 01:25

Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı Bursa'da geceyi geçirmek için girdiği camide kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçakladıktan sonra gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'da geceyi geçirmek için girdiği camide kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçakladıktan sonra gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canlılar Camii Kuran Kursu'na geceyi geçirmek için girdiğini iddia eden şüpheliyi gören imam Halil Okumuş(56), Şüpheli S.K.(42)'yı camiden çıkarmaya çalıştı. Ardından yaşanan arbedenin ardından S.K., yanında getirdiği bıçakla imamı üç yerinden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden hızlıca kaçarken imam bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yardıma gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Halil Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedaviye alındı. İmam Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, zanlı S.K., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çiftehavuzlar mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro ekipleri gözaltına alınan S.K.'nın ifadesinin alınmasının ardından şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi CAMİDE İMAMI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI CAMİDE İMAMI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kuran-ı Kerim, Osmangazi, Cinayet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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