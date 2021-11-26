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Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı

26.11.2021 09:36

Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı Mudanya Bursa karayolunda en sağ şeritte arıza yapan otomobil stop etti, arkadan gelen bir otomobil arıza yapan otomobile çarpınca can pazarı yaşandı Şehir güvenlik kameralarına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı Bursa'da...

Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı

Mudanya Bursa karayolunda en sağ şeritte arıza yapan otomobil stop etti, arkadan gelen bir otomobil arıza yapan otomobile çarpınca can pazarı yaşandı

Şehir güvenlik kameralarına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da ana yol üzerinde arızalanan araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İki araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar kameralara yansıdı. Sürücü ve yanındaki bayanın yaralandığı kazada toplam 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Mudanya yolunun Bursa istikametinde meydana geldi. Kubilay A'nın kullandığı Ford Fiesta marka 16 BS 365 plaka araç, Bursa istikametine seyir halinde iken, arızalanarak en sağ şeritte duran Emin G. idaresindeki Tofaş Doğan SLX marka 43 YC 451 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpanın etkisi ile Tofaş Doğan sürücüsü Emin G. ile Makbule G. araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücü kazayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine acil servis ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri geldi. Otomobile arkadan çarpan Kubilay A. ambulansa alınarak tedaviye başlandı. Diğer otomobilde sıkışan Emin G. ve Makbule G. ise itfaiye ekiplerinin aracı demir kesme makası ile açmasının ardından araçtan çıkartıldı. Kazada Kubilay A., Emin G. ve Makbule G. Mudanya Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada iki araç kullanılamaz hale geldi. Araçlar çekiciler tarafından kaldırılıp yol tekrar trafiğe açıldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı

Otomobil, Tragger, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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