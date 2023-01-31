Bursa'da inanılmaz olay...3.kattan ağabeyinin üzerine düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da inanılmaz olay...3.kattan ağabeyinin üzerine düştü: 2 yaralı

31.01.2023 18:36
Bursa'da inanılmaz olay...3.kattan ağabeyinin üzerine düştü: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda bir işçi, inşaatın 3. katından yerde çalışan ağabeyinin üzerine düştü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda bir işçi, inşaatın 3. katından yerde çalışan ağabeyinin üzerine düştü. 2 işçi de yaralandı.
Olay 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışmakta olan işçi Ferhat C.(17), dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C.(24)'nin üzerinde düştü. Olay sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da inanılmaz olay...3.kattan ağabeyinin üzerine düştü: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da inanılmaz olay...3.kattan ağabeyinin üzerine düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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