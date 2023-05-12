Bursa'da indirim yapacağını duyuran mağazada ucuzluk izdihamı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da indirim yapacağını duyuran mağazada ucuzluk izdihamı yaşandı

12.05.2023 13:11

Bursa'da ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya giren kalabalık yüzünden izdiham çıktı. İçeri girmek isteyen binlerce kadın birbirini ezerken, bazı vatandaşlar bir ürün yerine daha fazla alınca aralarında yaşanan sözlü tartışmalar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Binlerce vatandaş kapıları zorlarken içeri giren vatandaşlar adeta dükkanı talan etti.

BİR ÜRÜN İÇİN BİRBİRLERİYLE TARTIŞTILAR

Her üründen bir ürün alma hakkına sahip olan müşteriler, aynı üründen birden fazla alınca birbirleriyle tartışma yaşadılar. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedilirken, birbiriyle sözlü tartışma yaşayan vatandaşlar kameralara yansıdı.

FİYATINA BİLE BAKMADILAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı.

"EV ÜRÜNLERİNDE İNDİRİME GİTTİK"

Mağaza sahibi Mehmet Beden ve İsmail Kalınkara, "Açılış nedeniyle ev ürünlerinde indirime gittik. Yüzde 90'a varan indirimler kullandık. 3. Şubemizi açtık. İnşallah Türkiye genelinde de şubelerimizi açacağız" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da indirim yapacağını duyuran mağazada ucuzluk izdihamı yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
13:22 74 yaşındaki kadının hayatı girdiği çekilişle değişti
13:18 Turkcell'in "seçim gecesi mesajı" ortalığı karıştırdı! Şirket CEO'su Murat Erkan'dan açıklama geldi
13:17 Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den aldı
13:13 Kremlin'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaset" yorumuna yanıt: Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır
13:12 İlk görüşme gerçekleşti! Trabzonspor, Pelkas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti
13:06 Kremlin'den Kılıçdaroğlu'nun "kaset" çıkışına yanıt: Bu iddiaları ana muhalefetin adayına ileten kişiler yalancıdır
13:04 Bursa'da indirim yapacağını duyuran mağazada ucuzluk izdihamı yaşandı
12:59 ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan tehdit iddiası: Genel başkan bu sabah kapısının önünde not buldu
12:57 MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara yanıt geldi
12:53 Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 13:53:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da indirim yapacağını duyuran mağazada ucuzluk izdihamı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement