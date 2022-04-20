Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
20.04.2022 10:22
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı. Yaşanan patlamayla ilgili incelemeler sürerken olay yerinden de ilk görüntüler geldi.
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20.04.2022 10:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı! İşte olay yerinden ilk görüntüler - Son Dakika