Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5) - Son Dakika
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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)

20.04.2022 11:59
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)

BAKANLAR BURSA'DAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırının ardından Bursa'ya geldi.

BAKANLAR BURSA'DA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırının ardından Bursa'ya geldi. Bakanlar Soylu ve Bozdağ'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti. Bakanlar, patlamada hasar gören otobüsü inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Esra TÜRKER- Semih ŞAHİN/ BURSA,


Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)
YORUMLAR
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Süleyman Soylu, Şehit, İnfaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5) - Son Dakika
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