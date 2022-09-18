Bursa 'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir 'de yakalandı. İçişleri Bakanlığınca İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir 'de bir hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.Evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı malzemeler bulundu. Servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcıların bu hücre evinde hazırlandığı üzerinde durulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da servis aracına saldıran teröristlerin kullandığı eve operasyon düzenlendi - Son Dakika

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