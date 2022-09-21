İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist adliyeye sevk edildi

21.09.2022 13:44

Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar'ın Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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