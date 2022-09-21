İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı - Son Dakika
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İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı

21.09.2022 18:26
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı

Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı.

Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar'ın Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 terörist tutuklandı.

Başsavcılıktan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada da yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurunun şehit olmasına, 23 ceza infaz kurumu personelinin ise yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Başsavcılığının talimatıyla kamera görüntüleri, tanık beyanları ve parmak izi sonucu elde edilen deliller neticesinde söz konusu saldırıyı gerçekleştiren silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada,"Şüphelilerin yakalanması amacıyla 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve nitelikli kamu malına zarar verme' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Şüphelilerin İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandıkları hatırlatılan açıklamada, zanlıların 4 gün süren gözaltı sonrasında sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

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