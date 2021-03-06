Son dakika! İnşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden fabrika temeline devrilen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden fabrika temeline devrilen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Ercan A. idaresindeki 16 AFM 146 plakalı otomobil, Hamzabey Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında inşası devam eden fabrika temeline devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Ercan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halime T. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı