Bursa'da inşaat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Bursa'da inşaat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı
27.04.2021 23:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşat halindeki binada oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.
Akhisar Mahallesi 170. Sokak'ta inşaat halindeki binada arkadaşlarıyla oyun oynayan Ertuğrul Akay (14), ikinci kattan merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan Akay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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