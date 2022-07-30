Bursa'da inşaat işçileri birbirine girdi - Son Dakika
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Bursa'da inşaat işçileri birbirine girdi

30.07.2022 09:34
Bursa'da inşaat işçileri birbirine girdi

Bursa'da inşaat işçilerinin ölümüne kavgası kameralara yansıdı.

Bursa'da inşaat işçilerinin ölümüne kavgası kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup inşaat işçisi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımasızca vurdu. Kavgada birçok inşaat işçisi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan kişiler ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayapa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da inşaat işçileri birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da inşaat işçileri birbirine girdi - Son Dakika
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