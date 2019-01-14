Bursa'da İnşaatın İkinci Katından Düşen Kişi Yaralandı
1 saat önce
Bursa'da inşaatın ikinci katından yere düşen genç yaralandı.
Bursa
'da inşaatın ikinci katından yere düşen genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi
ilçesi Santral Garaj Mahallesi 8. Gonca Sokak'ta yapımı devam eden bir binaya giren Doğukan Ş. (18), inşaatın ikinci katından zemine düştü.
Bu sırada kardeşini aramaya çıkan ve inşaattan bağırma sesi geldiğini duyan Muhammet Ş, sesin geldiği yöne giderek kardeşinin yerde yattığını görünce sağlık ekibine haber verdi.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı genç, 112 Acil Servis
ekibi tarafından Muradiye
Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:50 Kaynak: AA
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