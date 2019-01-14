Son Dakika Haberleri: Bursa'da İnşaatın İkinci Katından Düşen Kişi Yaralandı

Bursa'da İnşaatın İkinci Katından Düşen Kişi Yaralandı

1 saat önce

Bursa'da inşaatın ikinci katından yere düşen genç yaralandı.

Bursa'da İnşaatın İkinci Katından Düşen Kişi Yaralandı, System.String[]
Bursa'da inşaatın ikinci katından yere düşen genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi 8. Gonca Sokak'ta yapımı devam eden bir binaya giren Doğukan Ş. (18), inşaatın ikinci katından zemine düştü.

Bu sırada kardeşini aramaya çıkan ve inşaattan bağırma sesi geldiğini duyan Muhammet Ş, sesin geldiği yöne giderek kardeşinin yerde yattığını görünce sağlık ekibine haber verdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı genç, 112 Acil Servis ekibi tarafından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:50 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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