İnşaatın merdiven boşluğunda 17 yaşındaki genç kızın cesedi bulundu

Bursa'da bir inşaatın merdiven boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın cesedi bulundu. Üstü inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran ekipler ise soruşturma başlattı.

GÖRENLER İHBAR ETTİ

Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, 7204. Sokak'ta bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir site inşaatının merdiven boşluğunda saat 21.00'da bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, üzeri inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan kişinin Yasemin Cemre İçlikan olduğunu tespit ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde İçlikan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN ÇIKARTTI

Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından AFAD ve itfaiye ekiplerince merdiven boşluğundan çıkartılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olası şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.