Bursa'da inşaattaki asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'da inşaattaki asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi

07.02.2021 05:11
Bursa'da inşaattaki asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan inşaat işçisi Hasan Özpınar (28), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özpınar, dün akşam saatlerinde Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da inşaattaki asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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