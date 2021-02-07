Bursa'da inşaattaki asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'da inşaattaki asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi
07.02.2021 05:11
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan inşaat işçisi Hasan Özpınar (28), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özpınar, dün akşam saatlerinde Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı.
Son Dakika MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı