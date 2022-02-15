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Son dakika haberi: İnşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: İnşaattan düşen işçi öldü

15.02.2022 19:14

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ndeki inşaat sahasında çalışan Ahmet Alış (53), yapımı devam eden 14 katlı binanın 6. katından dengesini kaybedip düştü.

Alış'ın birinci kattaki demir korkuluklarda asılı kaldığını gören mesai arkadaşları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Alış'ı asılı olduğu yerden sepetli itfaiye aracı yardımıyla kurtardı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Alış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Alış'ın cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: İnşaattan düşen işçi öldü
Son dakika haberi: İnşaattan düşen işçi öldü
Son dakika haberi: İnşaattan düşen işçi öldü

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Osmangazi, İtfaiye, Bursa, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İnşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika


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