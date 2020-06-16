Bursa'da insan boyunda balık yakalandı - Son Dakika

Bursa'da insan boyunda balık yakalandı

Bursa'nın İznik Gölünde boyu 2 metreye ulaşan balık yakalandı

BURSA - İznik Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilince 30 yıl sonra boyu 2 metreyi bulan balık yakalandı. Vatandaşlar dev balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son yıllarda jandarma ekiplerinin İznik Gölünde aldığı önlemler ve tedbirler sonucunda boyları 2 metreye ulaşan balıklar çıkmaya başladı. İznik'li bir balıkçının attığı ağlara takılan 2 metrelik tatlı su balığı ise vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar insan boyunda olan balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İznik halkı ise jandarma ekiplerinin gölde uzun zamandır yaptığı denetimler ve aldığı önlemler karşısında gölün yeniden bereketlendiğini belirterek; en son bu boyda balığı 30 yıl önce gördüklerini öne sürdüler.