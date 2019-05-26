Bursa'da intihar etmek için dereye atlayan genç, kendi imkanlarıyla kurtularak 112'yi aradı
3 saat önce
Bursa'da intihar etmek için dereye atlayan genç, kendi imkanlarıyla kurtularak 112'yi aradıBursa'nın İnegöl ilçesinde bunalıma giren Ramazan B. (19) intihar etmek için Kozluca deresine atladı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:40 Kaynak: DHA
'da intihar etmek için dereye atlayan genç, kendi imkanlarıyla kurtularak 112'yi aradı
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde bunalıma giren Ramazan B. (19) intihar etmek için Kozluca
deresine atladı. Daha sonra kendi imkanlarıyla dereden çıkan Ramazan B., 112 Acil Servis
ekiplerinden yardım istedi.
Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi Kozluca Mahallesinde bulunan Kozluca deresinde meydana geldi. Bunalıma girdiği öğrenilen Ramazan B. intihar etmek için motosikletiyle dere kenarına geldi. Dereye atlayan genç adam kendi imkanlarıyla sulardan kurtularak yol kenarına çıktı. Burada 112 Acil Servis ekiplerine haber veren Ramazan B., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ramazan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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