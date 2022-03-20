Bursa'da intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Bursa'da intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

20.03.2022 14:07
Bursa'da intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da evinde silahla vurularak hayatını kaybeden ve ailesi tarafından intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü belirlendi.

Bursa'da evinde silahla vurularak hayatını kaybeden ve ailesi tarafından intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü belirlendi.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlık Sokak'ta 18 Mart gecesi Erkan Ş'nin (45) intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Ş'nin oturma odasındaki koltukta tüfekle vurularak ölmüş olduğunu gördü.

Bu sırada evde bulunan Erkan Ş'nin eşi Pınar Ş. (44), mutfaktayken silah sesi duyduğunu belirterek, eşinin intihar ettiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Pınar Ş. ve olay sırasında evde olmadığını iddia eden oğlu Emirhan Ş'yi (22) gözaltına aldı.

Tartışma sırasında babasını tüfekle vurduğunu itiraf ettiği öğrenilen Emirhan Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Pınar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Osmangazi, İntihar, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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