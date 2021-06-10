Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı - Son Dakika

Saat 11.15 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Yüksek İhtisas Metro İstasyonu'nda meydana gele olayda, iddiaya göre, 53 yaşındaki A.D. psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek metro raylarına atladı.

HATLARI KİLİTLEDİ

Burada uzun süre direnen A.D. daha sonra zorunlu olarak duran metronun altına elindeki bıçakla girerek direnmeye devam etti. Yaşanan olay nedeniyle, toplu ulaşımın doğu hattı kilitlendi.

BAYILARAK YERE DÜŞTÜ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarına karşılık vermeyen A.D. sonrasında ikna olduğu sırada raylarda bayılarak yere düştü. Polis ve sağlık ekipleri tarafından metronun altından çıkartılan A.D. olay yerindeki ilk tedavisini ardından ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.