Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğünü itiraf eden genç Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı - Son Dakika

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