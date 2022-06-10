Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı

10.06.2022 21:18
Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı

Bursa'nın Nilüfe ilçesinde iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfe ilçesinde iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının iple boğulduğu tespit edildi.

Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğünü itiraf eden genç Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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İki farklı ilde evlat dehşeti! Biri annesini, diğeri babasını öldürdü İki farklı ilde evlat dehşeti! Biri annesini, diğeri babasını öldürdü
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı - Son Dakika
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