Bursa'da iş arayanları işverenlerle buluşturan etkinlik başladı

Bursa'da İŞKUR İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması" başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda başlayan ve 3 gün sürecek etkinlikte stant açan 300 firmanın yetkilileri, iş arayanlarla bire bir görüşme yapacak.

Alanında uzman kişilerin de seminer ve konferanslar vereceği program kapsamında üretim ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük sorunlarından birinin istihdam konusu olduğunu söyledi.

Canbolat, teknolojik gelişmelerle beraber istihdamın daha fazla sorun olmaya başladığını dile getirerek, "Dünyada son yıllarda yaşanan savaşlar neticesinde meydana gelen göçler, ekonomik krizler işsizlik sorununun giderek kronikleşmesine neden olmaktadır." dedi.

Türkiye'nin de son dönemlerde önemli dönemeçlerden geçtiğini ifade eden Canbolat, şunları kaydetti:

"Bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele ediyor, diğer taraftan biz yurt içinde istihdam seferberliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Günümüzün küreselleşen dünyasında her alanda yoğun bir rekabet yaşandığı muhakkaktır. Bu rekabette 'biz de varız' diyebilmemiz için nitelikli iş gücüne sahip olmalı ve kaliteli ürünler ortaya koymak durumundayız. Üretimin en temel girdilerinden biri de hiç kuşkusuz iş gücü ve iş gücü kalitesinin geliştirilmesidir. Bu sebeple sosyal ve ekonomik uyumun en önemli sac ayağını oluşturan istihdam politikalarına her zamankinden daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir."

"Çalışılacak tek yer belediyeler veya kamu kurumları değil"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da işverenlerle iş arayanları buluşturan bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Aktaş, iş arayan gençlere tavsiyelerde bulunarak, şöyle konuştu:

"İş arayan gençlerimizde belediyeye veya kamu kuruluşlarında işe girmek gibi bir beklenti var. Benim de en fazla karşılaştığım talep bu. Ancak belediye benim şahsi mülküm değil, ortak bir değer. Belirli sürelerde buralarda görev yapılır, vakti gelince de başkaları çalışır. Bizler sadece bu kurumların emanetçileriyiz. Çalışılacak tek yer belediyeler veya kamu kurumları değil. Son yıllarda özel sektörde de gayet güzel işlere imza atılıyor. Üniversiteyi bitiren veya bitirmeyen, mesleği olan veya olmayan bu noktada projeksiyonunu biraz daha geniş tutmalı. Bu buluşmanın da ana gayesi bu. Bu buluşmalar sayesinde birilerinin hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine katkı sunmak için farklı noktalarda açtıkları 5 istihdam ofisine bir yılda 10 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

Programa, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, işveren temsilcileri ile iş arayanlar katıldı.