Bursa'da iş bırakma eylemi - Son Dakika
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Bursa'da iş bırakma eylemi

6 saat önce

Bursa'da bir otomotiv şirketinde üç işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, iş bırakma eylemi başlattı.

Bursa'da iş bırakma eylemi, System.String[]

Bursa'da bir otomotiv şirketinde üç işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, iş bırakma eylemi başlattı.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada gece mesaisi yapan işçiler evlerine gitmedi, sabah mesaisine gelenler ise üretime başlamadı.

Fabrika bahçesinde toplanan işçiler slogan attı.

Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Mesut Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamda şirkette aralık ayında örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını ve yetki aldıklarını söyledi.

Fabrikada toplam işçi sayısının 850 olduğunu kaydeden Erdem, "Yetki belgemizde 504 üyemiz var. O dönem iki arkadaşımızı işten attılar. Üye sayımız içeride şu an 700'ü aştı. Bugün de bir arkadaşımızı işten attılar. İşten atılan arkadaşımıza destek vermek için çıkan vardiya, evlerine gitmedi. Giren vardiya da üretimi komple durdurdu. Şu anda içeride üretim yok. Atılan arkadaşlarımız iş başı yapana kadar üretim olmayacak."

Türk İş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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