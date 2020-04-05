Bursa'da iş dünyasından "İstihdamı Koruyalım" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa'da iş dünyasından 'İstihdamı Koruyalım' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

Bursa'da iş dünyasından "İstihdamı Koruyalım" çağrısı

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) öncülüğünde Bursa'da faaliyet gösteren 80'den fazla iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ortak açıklama yaparak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "İstihdamı Koruyalım" çağrısında bulundu.

Bursa'da iş dünyasından

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) öncülüğünde Bursa'da faaliyet gösteren 80'den fazla iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ortak açıklama yaparak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "İstihdamı Koruyalım" çağrısında bulundu.

"İstihdamı Koruyalım" çağrısına ilişkin Bursa iş dünyası temsilcileri adına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından yapılan ortak açıklamada, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş salgının, her geçen gün derinleştiği ve bütün devletler için ortak bir krizin yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı zorluklardan güçlenerek çıkmayı başardığını aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde çalışanların, firmaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunması önemli. Bu dönemde temel önceliğimiz, 'Sağlıklı ekonominin yolu sağlıklı toplumdan geçer' anlayışıyla gerekli tedbirleri almak, çalışanlarımızı ve firmalarımızı virüsten korumaktır. İçinde bulunduğumuz çetin şartları ancak milli birliğimizi koruyarak ve dayanışma içinde hareket ederek aşabiliriz. Üretim ve hizmet kapasitemizi muhafaza ederek, istihdamımızı korumak da daha güçlü bir gelecek için her birimizin taşıması gereken ortak bir sorumluluktur."

"İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneği'nde"

Burkay, salgın sürecinde ekonominin ve firmaların ayakta kalması için ekonomi destek paketlerinin açıklandığını hatırlatarak, hükümetin, bu olağanüstü dönemde gerek uyguladığı sağlık stratejileri gerekse de çalışma hayatının tüm aktörlerini ilgilendiren destek paketleriyle dünyaya örnek bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.

İstihdamı korumak adına uygulanan "Kısa Çalışma Ödeneği" şartlarının da önemli oranda iyileştirildiğini anımsatan Burkay, şöyle devam etti:

"Başvuru için gereken belge sayısı düşürüldü. Ülke ekonomimizin lokomotif kenti Bursa'da bizler de iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarımızla tüm firmalarımıza seslenmek istiyoruz. Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneği'nde. Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, üç ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz. İş dünyamız, her zor dönemde olduğu gibi bugün de elini taşın altına koyarak, milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için mücadele edecektir. El ele, omuz omuza vererek bu krizi de aşacağımıza ve hedeflerimize yeniden odaklanacağımıza yürekten inanıyoruz."

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Uludağ İhracatçı Birlikleri, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:04 Kaynak: AA

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