Son Dakika Haberleri: Bursa’da iş insanı dernekleri ‘ihracat’ için bir arada
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Bursa’da iş insanı dernekleri ‘ihracat’ için bir arada

18 dakika önce

Bursa'daki STK'lar ile temaslara önem veren Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yönetimi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) yönetimini ziyaret etti.

Bursa’da iş insanı dernekleri ‘ihracat’ için bir arada, System.String[]
Bursa'daki STK'lar ile temaslara önem veren Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yönetimi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) yönetimini ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 
Ekonomi
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