Bursa’da iş insanı dernekleri ‘ihracat’ için bir arada
18 dakika önce
Bursa'daki STK'lar ile temaslara önem veren Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yönetimi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) yönetimini ziyaret etti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53
'daki STK
'lar ile temaslara önem veren Balkan Rumeli
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yönetimi Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) yönetimini ziyaret etti.
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