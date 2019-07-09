Bursa'da iş kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.
Bursa Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:28 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye
Mahallesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa D.(49) çalıştığı esnada elini freze makinesine kaptırdı. Kazada işçinin sol elindeki 4 parmağı koptu.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralı işçiyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede müdahale edilen işçi daha sonra Bursa merkezinde bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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