Bursa'da iş makinesinin altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş makinesinin altına kalan işçi hayatını kaybetti.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'deki bir fabrikada çalışan Aydın Saldıran (53), çalıştığı sırada bir iş makinesinin altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saldıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cansız bedeni, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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