Bursa'da iş ortağını silahla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da iş ortağını silahla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da iş ortağını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Bursa'da bir kişinin iş ortağı tarafından öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Bursa'da iş ortağını silahla öldüren şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bursa'da bir kişinin iş ortağı tarafından öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Olay sonrası teslim olan şüpheli Y.D. (47) ile maktul Çağdaş Yıldız'ı yaralı olarak hastaneye getiren E.D. (34), M.D. (48) ve İ.D. (30) polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

Olay

Çağdaş Yıldız (37), aralarında anlaşmazlık bulunan iş ortağı ile görüşmek için Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ne gitmiş ve Y.D'nin otomobiline binmişti. İki ortak arasında araçta çıkan tartışma sırasında Y.D'nin, Yıldız'a tabancayla ateş ederek kaçtığı öne sürülmüştü.

Silah sesini duyarak evden çıkan Y.D'nin ağabeyi, yanına komşusunu alarak araçta bulunan yaralıyı otomobille Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüş ancak Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Katil zanlısı Y.D, tabancasıyla Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olmuş, polis, Y.D'nin yanı sıra Yıldız'ı hastaneye götüren 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:08 Kaynak: AA

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