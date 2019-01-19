Son Dakika Haberleri: Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" Konseri

Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" Konseri

56 dakika önce

Bursa'da bazı sanayi kuruşlarında çalışan bir grubun oluşturduğu "İş'ten Sesler Korosu" konser verdi.

Bursa'da
Bursa'da bazı sanayi kuruşlarında çalışan bir grubun oluşturduğu "İş'ten Sesler Korosu" konser verdi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından, "Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim" sloganı adı altında, nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla konser düzenlendi.

Şefliğini Kenan Gürel'in yaptığı konserde, sanayi kuruluşlarında çalışanlardan oluşan koro, sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Programda, ayrıca duayen sanayici Ergun Kağıtçıbaşı'nın sözlerini yazıp sanayicilerin seslendirdiği rap parçanın klibi de izletildi.

Etkinliğin sonunda, konsere destek veren kurumlara birer plaket takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat
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