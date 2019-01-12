Son Dakika Haberleri: Bursa'da İş Yeri Yangını

Bursa'da İş Yeri Yangını

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ndeki Enes Şahin'e ait, elektronik teknik servis hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Tek katlı iş yeri, kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, aynı iş yerinde 2 Ocak'ta Enes Şahin'in onardığı tablet, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda patlamış, alev alan tablet, iş yerindekiler tarafından söndürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:28 Kaynak: AA

İtfaiye, Bursa, Güncel
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