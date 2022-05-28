Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim - Son Dakika
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Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim

28.05.2022 12:07

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda iş yerinde başından vurulan Serkan Temel, hastanede yaşamını yitirdi. Cinayeti işlediği belirlenen Serkan Temel'in babası Recep Temel polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba Temel, sorgusunda "Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" ifadelerini kullandı.

Dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde kasap dükkanı işleten Serkan Temel, iş yerinde tabancayla tek el ateş edilerek vuruldu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Başından yaralanan Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temel, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin Serkan Temel'in babası Recep Temel olduğunu saptadı. Recep Temel, gözaltına alındı. Recep Temel, emniyetteki ilk ifadesinde, "Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.

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Kaynak: DHA

Recep Temel, Uyuşturucu, İnegöl, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim - Son Dakika
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