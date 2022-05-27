Bursa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap ağır yaralandı

27.05.2022 23:55
Bursa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap ağır yaralandı

BURSA'da kasap dükkanı bulunan Serkan Temel (31), iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralandı.

BURSA'da kasap dükkanı bulunan Serkan Temel (31), iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralandı. Ağır yaralanan  Temel hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanına gelen henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli iş yeri sahibi Serkan Temel'e tabancayla tek el ateş etti. Başından vurulan kasap Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler Temel'in yardımına geldi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serkan Temel İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de bölgede detaylı incelemede bulundu.Tedavi altına alınan Serkan Temel'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Bursa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap ağır yaralandı
Bursa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap ağır yaralandı
Bursa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap ağır yaralandı
Bursa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap ağır yaralandı
Bursa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap ağır yaralandı
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

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