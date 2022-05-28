BURSA'DA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KASAP AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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BURSA'DA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KASAP AĞIR YARALANDI

28.05.2022 05:53

BURSA'da kasap dükkanı bulunan Serkan Temel (31), iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralandı.

BURSA'da kasap dükkanı bulunan Serkan Temel (31), iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralandı. Ağır yaralanan Temel hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanına gelen henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli iş yeri sahibi Serkan Temel'e tabancayla tek el ateş etti. Başından vurulan kasap Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler Temel'in yardımına geldi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serkan Temel İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de bölgede detaylı incelemede bulundu.

Tedavi altına alınan Serkan Temel'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'DA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KASAP AĞIR YARALANDI
BURSA'DA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KASAP AĞIR YARALANDI
BURSA'DA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KASAP AĞIR YARALANDI
BURSA'DA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KASAP AĞIR YARALANDI
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yenişehir Caddesi, İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

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