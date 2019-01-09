Bursa'da İş Yerine Baskın

Bursa'da bir iş yerine yapılan baskında 25 bin gümrük kaçağı sigara makaron ve 115 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bursa'da bir iş yerine yapılan baskında 25 bin gümrük kaçağı sigara makaron ve 115 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir iş yerine baskın yaptı.



Aramada 25 bin gümrük kaçağı sigara makaron, 80 kilogram gümrük kaçağı çay, 115 kilogram kıyılmış tütün ve 28 elektronik nargile ele geçirdi.



İş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı.

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