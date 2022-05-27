BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI - Son Dakika
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BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI

27.05.2022 03:09

BURSA'da, henüz kimlikleri öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler, bir iş yerini basarak kurşun yağdırdı.

BURSA'da, henüz kimlikleri öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler, bir iş yerini basarak kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı çatışmada iş yerinde bulunan Hüseyin İ. (44) ile Metin D. (40) yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Taşlıpare Sokak'ta bulunan bir iş yerine henüz kimlikleri öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler otomobille geldi. İş yerinde bulunan Hüseyin İ. (44) ve Metin D. (40) ile şüpheliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yerine kurşun yağdıran şüpheliler Hüseyin İ. (44) ve Metin D.?yi (40) silahla yaraladı. Bulundukları iş yeri ve çevresine ateş açan saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin bölgede yaptığı detaylı incelemede, çevrede bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI
BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI
BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI
BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI
BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI
BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI
BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI
BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI
BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI

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İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI - Son Dakika
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