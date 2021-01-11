İş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kentin birçok noktasından dumanların görüldüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatte söndürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi 'ndeki iş yerinin üst katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde oto lastik dükkanının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

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