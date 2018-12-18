Bursa'da İş Yerlerinden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Bursa'da bazı iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bazı iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki 4 ayrı iş yerinden 30 bin lira değerinde bilgisayar ana kartı, hafıza kartları ve 5 dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Ekipler görüntülerden şüphelinin H.D. (26) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin, Nilüfer ilçesindeki özel okuldan da hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan iş yerlerindeki hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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