Bursa'da işadamları Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da işadamları Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi - Son Dakika

Bursa'da işadamları Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi

7 saat önce

Bursa'da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna tepki olarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Bursa'da işadamları Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi, System.String[]

Bursa'da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna tepki olarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Oda yönetimi tarafından İnegöl Kaymakam Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katılımıyla ilçe çarşısındaki esnafa, vatandaşlara bayrak dağıtımı gerçekleştirildi.

Bayrakları alan esnaf, işyerlerini bayraklarla donattı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türk milletinin bayrak, vatan, bağımsızlık ve din konu olduğunda her zaman bir araya geldiğini belirterek, "Vatandaş olarak, yerel yöneticiler olarak bizler de bunu şiddetle kınıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünde tek yüreğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. O açıklamayı yapanın yanına bu kar kalmayacaktır" diye konuştu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise yapılan saygısızlığın derin üzüntü yarattığını belirtti.

Türk Milletinin vatanına, bayrağına çok değer verdiğine dikkati çeken Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Kişiler bu tür provakasyonda bulunabilirler. Ancak Avrupa Parlamentosu gibi bir kurumun çatısı altında bu provokenin yapılması bizleri derinden üzmüştür. Ben İnegöl iş dünyası adına, hemşehrilerimiz adına Avrupa Parlamentosunu kınıyorum. O müptezelin bizim için bir değeri yoktur."

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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